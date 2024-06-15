Добрый день, уважаемые читатели и подписчики канала "Я не украинец, я - хохол". Как оказалось у ребят в тапках очень длинные руки и теперь в списке пораженных морских судов значится сухогруз, принадлежащий Украине.
Хуситы поразили украинский сухогруз в Красном море
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Самойлов
Наверное, майдауны что-то полезное везли, коль их пиндосятина окарауливала!
Ответить
6 час.
ninikooo Митусова
Молодцы, ребята в тапочках! Так держать!
Ответить
2 час.
Вера смелых
Так то половину экипажа эвакуировали. А вторая осталась? Пожар на сухогрузе потушить очень трудно... после попадания ракеты. А не наблюдалось ли позже вторичной детонации? Хуситы бабахают по тем корытам, которые идут в Средиземное море, возможно, в Сраиловку. Так что пожелаем им дальнейших офигительных успехов!!!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии