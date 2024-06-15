Хуситы поразили украинский сухогруз в Красном море

Вера смелых

Так то половину экипажа эвакуировали. А вторая осталась? Пожар на сухогрузе потушить очень трудно... после попадания ракеты. А не наблюдалось ли позже вторичной детонации? Хуситы бабахают по тем корытам, которые идут в Средиземное море, возможно, в Сраиловку. Так что пожелаем им дальнейших офигительных успехов!!!