Театр абсурда
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Театр абсурда

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Хуситы поразили украинский сухогруз в Красном море

Хуситы поразили украинский сухогруз в Красном море

Добрый день, уважаемые читатели и подписчики канала "Я не украинец, я - хохол". Как оказалось у ребят в тапках очень длинные руки и теперь в списке пораженных морских судов значится сухогруз, принадлежащий Украине.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Наверное, майдауны что-то полезное везли, коль их пиндосятина окарауливала!
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6 час.
ninikooo Митусова
Молодцы, ребята в тапочках! Так держать!
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2 час.
Вера смелых
Так то половину экипажа эвакуировали. А вторая осталась?  Пожар на сухогрузе потушить очень трудно... после попадания ракеты. А не наблюдалось ли позже вторичной детонации?       Хуситы бабахают по тем корытам, которые идут в Средиземное море, возможно, в Сраиловку.  Так что пожелаем им дальнейших офигительных успехов!!!
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1 час.

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