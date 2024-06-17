При ОТГ создадут цифровой каталог культурного наследия тюркского мира

Цифровой каталог общего материального и нематериального культурного наследия тюркского мира будет создан при организации тюркских государств (ОТГ), заявила глава Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, 15 июня сообщает Anadolu.
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