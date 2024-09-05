Китай выделит Африке финансовую помощь в размере $50 млрд в ближайшие 3 года

Китай намерен выделить Африке финансовую помощь в размере 360 млрд юаней ($50,7 млрд) в ближайшие 3 года, включая кредиты и инвестиции, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления председателя КНР Си Цзиньпина на открытии саммита Форума китайско-африканского сотрудничества.