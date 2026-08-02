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Царьград

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Мечта кемеровчан: аквапарк может появиться на месте «Колоса»

Мечта кемеровчан: аквапарк может появиться на месте «Колоса»

В Кемерове выставили на продажу проект реновации территории рынка «Колос» за 1 млрд рублей. На участке площадью почти шесть гектаров возможно строительство аквапарка — но это лишь один из вариантов развития площадки.

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