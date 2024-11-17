Власть боится Гиркина

Как ни крути, но вреда от него больше, чем пользы. Не зря сидит. Но только, с учётом его больной психики, нуждается скорее в лечении, чем в тюрьме.

М

Мария

"Умный дурак" - так в быту называют шизофреников. Видимо, это относится и к Гиркину. У него застряла в башке мания белогвардейства. Даже есть фото, где он в форма Белого офицера. Та же идеология у Поклонской. Она вообще полностью рехнулась на этой же почве и с портретом царя Николая шастала. Сами по себе они безвредны, но их используют наши враги для вбрасывания идеи монархизма. Для разобщения. Поэтому подлежат изоляции, конечно.