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Власть боится Гиркина

Власть боится Гиркина

Высшая школа злословия А вот тут некоторым успокоительного не досталось опять. А вы празднуете победу Трампа? И я тоже нет.

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Комментарии
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Мария
Как ни крути, но вреда от него больше, чем пользы. Не зря сидит. Но только, с учётом его больной психики, нуждается скорее в лечении, чем в тюрьме.
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6 час.
М
Мария
&quot;Умный дурак&quot; - так в быту называют шизофреников. Видимо, это относится и к Гиркину. У него застряла в башке мания белогвардейства. Даже есть фото, где он в форма Белого офицера. Та же идеология у Поклонской. Она вообще полностью рехнулась на этой же почве и с портретом царя Николая шастала. Сами по себе они безвредны, но их используют наши враги для вбрасывания идеи монархизма. Для разобщения. Поэтому подлежат изоляции, конечно.
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5 час.
S
Sobering
Может быть, если учесть какую пургу он нёс
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3 час.

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