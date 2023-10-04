В Алуште нашли дом с «лишним» этажом

Жительница Алушты выстроила дом с «лишним» этажом. Строящийся с нарушениями объект на улице Сергеева-Ценского попал в поле зрения сотрудников управления государственного земельного надзора Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК.
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