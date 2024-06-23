Вучич призвал МВД Сербии готовиться к осложнениям в безопасности

Global Look Press/Luka Dakskobler/Keystone Press Agency Сотрудникам министерства внутренних дел Сербии следует готовиться к тому, что до конца 2023 года в стране могут произойти осложнения в сфере безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии