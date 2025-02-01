"На мое место в самолете села служебная собака, на что бортпроводники просто пожали плечами"

Путешествие на самолете может доставить стресс, особенно на длительных рейсах. Как только вы садитесь в самолет, начинаете искать свое место, переживая о том, окажетесь рядом с плачущим ребенком или кем-то, кто завладеет подлокотником.
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