Инвестпрограмма РЖД станет космической. Проезд в плацкарте подорожает. Север Сибири поставят на колею. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были планы монополии нарастить инвестпрограмму в 2024 году, проект ФАС по росту тарифов на грузовые и пассажирские перевозки и подготовка к продаже ПГК.
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