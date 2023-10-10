Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 881 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Поль Меерсон
    что сейчас происходит вокруг Олимпийского коитета - ясно, что очепятка, но как звучит...МОК доигрался! Вс...
  • Алла Тимофеева
    Кто платит , тому и лижет... Писатель великолепный , а человечишко гнилое...Жванечище у Гордо...
  • Борис Виленский
    Вообще-то Днепр истекает на Окраину с нашей территории. Конечно, нужно брать всё до самой границы - это русская земля...Ладожская, Азовск...

Проклятая армия проклятого шута… (от военкора Марата Хайруллина)

Проклятая армия проклятого шута… (от военкора Марата Хайруллина)

После нашего стрима от бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона пришла интересная информация. Напомню, Ларри очень заинтересовался информацией о том, что часто украинские солдаты попадают к нам в плен явно под действием какого то наркотика.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх