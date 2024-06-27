Новая статья: Обзор и тестирование 140-мм вентиляторов APNX FP1-140 PWM ARGB: с ветерком и с огонькамиНасколько повысится эффективность охлаждения, если толщину корпусного вентилятора увеличить с 25 до 30 мм? Что произойдёт в этом случае с уровнем шума? И есть ли вообще в этом какой-то практический смысл? На эти и другие вопросы отвечают новые вентиляторы компании APNX источник.