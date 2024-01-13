Топ-10 вещей, которыми пары занимаются сразу после секса

Секс — очень личная и щепетильная тема, которую обсуждать решаются далеко не все. Однако исследователям из компании Pure Romance, занимающейся производством интимных товаров, все же удалось разговорить группу респондентов.
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