Приключенческая поездка на велосипеде в Непале предлагает прекрасный маршрут по Аннапурне

Настоящий приключенческий велопробег по Непалу предлагает незабываемые впечатления от прохождения одного из самых красивых и сложных маршрутов в мире - через заснеженный перевал Торонг Ла, который расположен на высоте 5000 метров и является самой высокой точкой региона Аннапурна.