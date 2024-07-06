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Приключенческая поездка на велосипеде в Непале предлагает прекрасный маршрут по Аннапурне

Приключенческая поездка на велосипеде в Непале предлагает прекрасный маршрут по Аннапурне

Настоящий приключенческий велопробег по Непалу предлагает незабываемые впечатления от прохождения одного из самых красивых и сложных маршрутов в мире - через заснеженный перевал Торонг Ла, который расположен на высоте 5000 метров и является самой высокой точкой региона Аннапурна.

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