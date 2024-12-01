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Депутат Госдумы Шеремет назвал пакостью решение Байдена накачать Киев оружием

Депутат Госдумы Шеремет назвал пакостью решение Байдена накачать Киев оружием

Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости осудил решение администрации президента США Джо Байдена перед своим уходом с поста главы государства максимально накачать Украину оружием.

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