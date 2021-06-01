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В Военно-Морском Флоте России начался летний период обучения

В Военно-Морском Флоте России начался летний период обучения

Подводя итоги зимнего периода обучения в Военно-Морском Флоте, Главком ВМФ Росси Адмирал Николай Евменов, отметил, что «За зимний период обучения в Военно-Морском Флоте выполнено более 1500 боевых упражнений, наплаванность надводных кораблей составила более 5000 суток.

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