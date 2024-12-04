Суд взыскал с Хотина более 14 млрд рублей по иску "Россельхозбанка"

ТАСС/РБК/Андрей Любимов Коптевский районный суд Москвы взыскал с экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина более 14 млрд рублей по иску "Россельхозбанка", сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии