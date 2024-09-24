Глава МИД Китая на саммите ООН призвал к единству и миру

Специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина, член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Китая Ван И на Саммите ООН по будущему обратился с призывом к ведущим странам поддержать всемирное единство и международный мир, сообщает romanian.