Глава МИД Китая на саммите ООН призвал к единству и миру

Специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина, член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Китая Ван И на Саммите ООН по будущему обратился с призывом к ведущим странам поддержать всемирное единство и международный мир, сообщает romanian.
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