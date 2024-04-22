Российский эксперт о запретах на работу мигрантов: «Любые ограничения приведут к росту стоимости труда и услуг»

Регионы Дальнего Востока начали вводить запреты на работу мигрантов. Если на Камчатке иностранцам запретили работать только в такси, а Амурской области – на транспорте, в оптовой и розничной торговле, то в Якутии новые правила распространяются на самые привлекательные сферы деятельности, среди которых и строительная отрасль.