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Рязанские новости

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Wildberries и Solar AURA заблокировали 5,5 тысячи опасных сайтов

Wildberries и Solar AURA заблокировали 5,5 тысячи опасных сайтов

Wildberries совместно с Solar AURA заблокировали более 10 тысяч сайтов и аккаунтов мошенников, выявив схемы фейковых акций, дипфейков и поддельных страниц маркетплейсов.

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