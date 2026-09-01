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Царьград

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Прокуратура Ухты добилась выплаты 161 млн руб. долгов по зарплате

Прокуратура Ухты добилась выплаты 161 млн руб. долгов по зарплате

Прокуратура Ухты выяснила, что компания "Печоранефтегаз" с апреля по июль 2026 года задолжала 389 сотрудникам более 161 млн рублей.

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