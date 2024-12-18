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Госдума приняла закон о защите врачей от уголовного преследования по статье 238

Госдума приняла закон о защите врачей от уголовного преследования по статье 238

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который защитит врачей от возбуждения против них уголовных дел по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) за действия, совершенные для оказания помощи пациентам.

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