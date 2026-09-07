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Россия төбәгендә куркынычсызлык каешын такмаган өчен штрафны гамәлдән чыгардылар

Транспорт чарасында хәрәкәт иткәндә, куркынычсызлык каешын такмаган өчен штрафны Волгоград өлкәсендә гамәлдән чыгардылар.

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