Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ

© РИА Новости . Михаил Климентьев Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и призывах к осуществлению действий против безопасности России.