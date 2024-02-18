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Поэт Михаил Шабров раскритиковал песни Анны Асти, Клавы Коки и Zivert

Поэт Михаил Шабров раскритиковал песни Анны Асти, Клавы Коки и Zivert

79-летний поэт-песенник Михаил Шабров, принимавший участие в создании песен для Иосифа Кобзона, Николая Караченцова, Льва Лещенко, Софии Ротару, Ирины Понаровской, Александра Буйнова, Михаила Боярского, ВИА «Пламя», «Самоцветы», а также группы «На-На, нашел массу «несуразностей» в песнях популярных артисток.

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