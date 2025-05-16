В 2025 году в Иркутске откроют казачий корпус

В России расширят сеть казачьих образовательных учреждений, включая кадетские корпуса и школы. Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов сообщил, что к существующим 32 корпусам добавятся еще пять.
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