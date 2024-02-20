Сегодня без электричества окажутся Астрахань и поселения двух районов

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. Во вторник, 20 февраля, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 12 улиц и переулков в Центральном и Трусовском районах РЭС (с 09:00 до 18:00, с 14:00 до 17:00); Икрянинский район – п.