"Выглядит на ухоженные 50". В сети обсуждают изменившуюся внешность Селены Гомес после премии "Эмми-2026"

34-летняя Селена Гомес на днях появилась на вручении телевизионной премии "Эмми" и спровоцировала волну хейта в свой адрес.
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