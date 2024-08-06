«Нужны те, у кого срок больше 20 лет». Откровения штурмовика «Вагнера» о тюрьме и войне

Война меняет всё. Сергей, позывной Касли, уходил на фронт из колонии строгого режима в Нижнем Тагиле, где сидят зэки с большими сроками и серьёзными статьями, а вернулся героем-штурмовиком с пятью медалями и крестами и начал новую жизнь.
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