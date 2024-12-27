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На что способны слабеющие бандеровцы?

На что способны слабеющие бандеровцы?

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Комментарии
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АИ
Алла Иванова
Так эти тварюки и после окончания СВО ещё долго не успокоятся. Надо быть готовыми к этому в условиях сегодняшнего продолжающегося тотального бесконтроля на территории России.  Ведь был же строгий контроль в Советское время поличностно : кто, куда, откуда и зачем...И терактов не было, и даже наркоманов. И вот есть же опыт после чеченских событий, когда долго ещё не могли угомониться радикалы: устраивали теракты довольно часто в России, когда постперестроечный Бардак позволял всем кому не лень болтаться по стране с тоннами оружия и взрывчатки...и что? где порядок? воз и ныне там? Сколько ещё нужно наступить на грабли, чтобы дошло наконец, что свой Дом нужно охранять и защищать?
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