Число арестованных на акциях протеста в Тель-Авиве выросло до 21

REUTERS/Dylan Martinez Израильские правоохранители арестовали 21 участника антиправительственного протеста в Тель-Авиве, отказавшихся подчиняться требованиям стражей порядка, сообщили в пресс-службе местной полиции.
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