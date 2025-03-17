CoolIT представляет однофазную DLC Cold Plate мощностью 4 кВт

Компания CoolIT, специализирующаяся на решениях жидкостного охлаждения для центров обработки данных, представила новую пластину жидкостного охлаждения, способную рассеивать 4 кВт тепла, что в четыре раза превышает мощность ускорителя Nvidia B200.
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