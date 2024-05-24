Минкульт обновит требования к антитеррористическим мерам

Минкультуры РФ считает необходимым внесение изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов и территорий в сфере культуры с целью регулирования действий в случае получения информации о террористической угрозе, сказано в документе, опубликованном 24 мая на портале проектов нормативных правовых актов.