Минкульт обновит требования к антитеррористическим мерам

Минкультуры РФ считает необходимым внесение изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов и территорий в сфере культуры с целью регулирования действий в случае получения информации о террористической угрозе, сказано в документе, опубликованном 24 мая на портале проектов нормативных правовых актов.
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