Клаксон
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Клаксон

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Toyota MR2 и Celica объединили

Toyota MR2 и Celica объединили

Житель Великобритании модифицировал родстер Toyota MR2, оснастив его передней частью от Celica. В 2000-х годах любители Toyota могли выбирать между двумя различными спортивными автомобилями: Celica с передним расположением двигателя и MR2 со средним.

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