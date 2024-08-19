Toyota MR2 и Celica объединили

Житель Великобритании модифицировал родстер Toyota MR2, оснастив его передней частью от Celica. В 2000-х годах любители Toyota могли выбирать между двумя различными спортивными автомобилями: Celica с передним расположением двигателя и MR2 со средним.
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