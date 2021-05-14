Эксперт Мураховский объяснил российско-американский инцидент в Сирии

Из того, что пишется об этом в Интернете, простому обывателю сделать какие-то выводы сложно. Что это: победа наших военных или ситуация военного противостояния? Столкновение интересов России и США, которое ведет к серьезному конфликту? Или незначительный эпизод обычной боевой практики? За комментарием «МК» обратился к ведущему российскому военному эксперту, члену Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, главному редактору журнала «Арсенал Отечества», полковнику запаса Виктору Мураховскому.