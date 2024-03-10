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Напавшего на девочку в Саратове льва конфискует Росприроднадзор

Напавшего на девочку в Саратове льва конфискует Росприроднадзор

Росприроднадзор конфискует льва, который напал на 14-летнюю девочку в Саратове. Его временно перевезут в один из благотворительных фондов защиты животных в Волгограде, уточнили 10 марта в Telegram-канале ведомства.

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