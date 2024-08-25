Уилсон лидирует после первой сессии финала Xi’an Grand Prix 2024

Кайрен Уилсон обыгрывает Джадда Трампа после первой сессии в финале турнира Xi’an Grand Prix 2024 в Сиане, сообщает WST Кайрен Уилсон и Джадд Трамп (фото: WST)Все Новости и результаты Xi'an Grand Prix 2024 Xi'an Grand Prix 2024.
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