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Финские юристы считают, что для изъятия «Хартвалл Арены» у Ротенберга и Тимченко недостаточно оснований (Ilta-Sanomat)

Основным владельцем «Хельсинки Холл», известной как «Хартвалл Арена», является компания Arena Events, принадлежащая Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.

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