Ким Чен Ын добился своего. Сеул пошёл на попятную. Козыри блеснули во всей красе

3 июня в Южной Корее прошли внеочередные президентские выборы, на которых, согласно предварительным данным экзитполов телеканалов KBS, MBC и SBS, победил 61-летний кандидат от демократической партии "Тобуро" Ли Джэ Мён, набрав почти 52% голосов.