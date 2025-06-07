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Царьград

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Ким Чен Ын добился своего. Сеул пошёл на попятную. Козыри блеснули во всей красе

Ким Чен Ын добился своего. Сеул пошёл на попятную. Козыри блеснули во всей красе

3 июня в Южной Корее прошли внеочередные президентские выборы, на которых, согласно предварительным данным экзитполов телеканалов KBS, MBC и SBS, победил 61-летний кандидат от демократической партии "Тобуро" Ли Джэ Мён, набрав почти 52% голосов.

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