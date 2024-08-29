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ЦРУ сообщило о планах ИГ убить «десятки тысяч» на концерте Тейлор Свифт в Вене

ЦРУ сообщило о планах ИГ убить «десятки тысяч» на концерте Тейлор Свифт в Вене

Террористы, связанные с Исламским государством (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировали убить десятки тысяч человек на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене.

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