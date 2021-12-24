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На mos.ru доступны новые онлайн-услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации

На mos.ru доступны новые онлайн-услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации. В прошлом году в Москве запустили онлайн-услугу по оформлению заявки на получение компенсационной выплаты на приобретение технических средств реабилитации.

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