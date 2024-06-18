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Живая Кубань

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На Кубани директор школы платила зарплату своему сыну, который работал учителем, но постоянно прогуливал уроки

На Кубани директор школы платила зарплату своему сыну, который работал учителем, но постоянно прогуливал уроки

На Кубани директор школы платила зарплату своему сыну, который работал учителем, но постоянно прогуливал урокиВ Гулькевичском районе Краснодарского края 62-летняя директор школы потакала своему сыну, который работал учителем, но часто прогуливал уроки.

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