Высокопоставленный сотрудник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины бригадный генерал Дмитрий Тимков сравнил страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения, отчаянно нуждающимся в дополнительной помощи.
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