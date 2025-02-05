В Пулково у пассажира обнаружили годовой запас сигарет

Он поместил в два чемодана 393 пачки Иностранный гражданин попытался ввезти в Петербург из Ченду почти десять килограммов табачных изделий в двух чемоданах, сообщили сегодня в пресс-службе Пулковской таможни.
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