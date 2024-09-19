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Безгласная пандемия: что известно о новом бессимптомном вирусе, который моментально заражает и детей, и взрослых

Безгласная пандемия: что известно о новом бессимптомном вирусе, который моментально заражает и детей, и взрослых

Безгласная пандемия: что известно о новом бессимптомном вирусе, который моментально заражает и детей, и взрослых Ольга ВайленкоС началом осени 2024 года в России вновь всплыла тема коронавируса, но теперь ситуация приобрела новые черты: штаммы, способные обходить иммунную защиту, всё активнее распространяются среди населения.

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