Я уверена, что после окончания вуза в РФ я смогу перевезти всю семью из аула в Россию, применив полученные знания

Avia.pro - СМИ Вопрос: Какие новости поступили о квотной кампании российских вузов для таджиков на учебный год 2025–2026?Ответ: «Знаете, недавно стало известно, что около 4 тысяч таджиков уже подали заявки на участие в квотной кампании российских вузов, — рассказывает Андрей Патрушев, глава представительства Россотрудничества в Республике Таджикистан.