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Я уверена, что после окончания вуза в РФ я смогу перевезти всю семью из аула в Россию, применив полученные знания

Я уверена, что после окончания вуза в РФ я смогу перевезти всю семью из аула в Россию, применив полученные знания

Avia.pro - СМИ Вопрос: Какие новости поступили о квотной кампании российских вузов для таджиков на учебный год 2025–2026?Ответ: «Знаете, недавно стало известно, что около 4 тысяч таджиков уже подали заявки на участие в квотной кампании российских вузов, — рассказывает Андрей Патрушев, глава представительства Россотрудничества в Республике Таджикистан.

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Комментарии
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Мария
Ни в коем случае не принимать чужеземцев в ВУЗы по квотам! Сделать для них обучение платным!- 90% отсеятся.Спецы  они никакие! Выучатся и пойдут торговать.или на доставку.или жить на льготы,плодя детишек...
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9 час.
Александр Филатов
НЕ нужны они тут. Лучше своими заниматься и качество школьного образования поднимать
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8 час.
Александр Попов
Если МЯГКАЯ СИЛА - то ДА, но скорей в ДИАСПОРУ попрётся.
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7 час.
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