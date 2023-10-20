Синоптик Леус: в Москве 20 октября будет облачно и пойдут дожди с мокрым снегом

Рабочая неделя завершится для москвичей дождями и похолоданием. Синоптики спрогнозировали мокрый снег и температуру не выше +6 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
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