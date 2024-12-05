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В России собрались запретить продажу рыбы с видимыми паразитами

В России собрались запретить продажу рыбы с видимыми паразитами

«Известия»: Минсельхоз ужесточит условия продажи рыбной продукции с паразитами Минсельхоз России подготовил поправки в технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», ужесточающие условия ее оборота и вводящие дополнительный контроль.

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