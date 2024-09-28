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Татар-информ

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Ирина Александровская: «Послание Раиса РТ — это очередной стимул для реализации задач»

Укрепление единства мира, согласия, популяризация семейных ценностей, народных традиций — все это крайне важно для того, чтобы воспитывать патриотов, защитников наших рубежей, ценителей наших национальных ценностей.

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