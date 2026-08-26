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Психолог предупредила об угрозе зависимости от ИИ

Психолог предупредила об угрозе зависимости от ИИ

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Психолог Екатерина Каталина предупредила, что регулярные консультации с нейросетями для принятия решений могут привести к формированию психологической зависимости, требующей помощи специалиста.

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