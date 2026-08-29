Объёмов нефти из стран Персидского залива на мировой рынок выходит всё больше Экспорт нефти из района Персидского залива восстановился примерно до 15–16 миллион.
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