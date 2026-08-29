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Объёмов нефти из стран Персидского залива на мировой рынок выходит всё больше

Объёмов нефти из стран Персидского залива на мировой рынок выходит всё больше Экспорт нефти из района Персидского залива восстановился примерно до 15–16 миллион.

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